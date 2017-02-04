ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 февраля 2017 года в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок №3 Ленинградской АЭС был остановлен для проведения текущего ремонта.



На потребителях электроэнергии краткосрочный ремонт не скажется.



В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, №2 и №4 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку 3100 МВт. Замечаний к работе оборудования и персоналу нет.



Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений. Радиационную обстановку в режиме онлайн можно отслеживать на сайте.