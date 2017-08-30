Третий пусковой комплекс Усть-Хантайской ГЭС запущен в работу
30.08.2017, 19:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Усть-Хантайской ГЭС, принадлежащей "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("НТЭК", дочернее предприятие "Норникеля"), после замены введён в работу новый гидроагрегат №7 (третий пусковой комплекс). Торжественное открытие состоялось при участии руководителей компании "Норникель", "НТЭК" и "Тяжмаш".
Запуск третьего пускового комплекса - часть масштабного проекта по замене оборудования гидроагрегатов. В 2012 г. "Норникель" принял решение заменить отработавшие более 40 лет, физически изношенные и выработавшие нормативный ресурс семь поворотно-лопастных гидроагрегатов мощностью 63 МВт на радиально-осевые мощностью 73 МВт. Разработка и изготовление нового оборудования велись в трёх странах – России, Чехии и Словении. Преимуществом новых гидроагрегатов с радиально-осевым рабочим колесом, помимо улучшенных энергетических характеристик, позволяющих получать большую мощность и выработку при существующих напорах воды, является повышенная надёжность работы, что в условиях работы гидроэлектростанции, чей машинный зал расположен в скальной выработке ниже уровня воды, является одним из решающих факторов. Срок эксплуатации нового оборудования составит не менее 50 лет.
Исполнителем работ по замене гидроагрегатов выступила российская компания "Тяжмаш", имеющая обширный опыт проектирования и изготовления гидроагрегатов более чем в 15 странах мира.
Запуск первого пускового комплекса (гидроагрегат № 1) состоялся в ноябре 2015 г., второго (гидроагрегат №2)– в январе 2016 г., третьего – в августе 2017 г., на месяц раньше запланированного срока.
Старший вице-президент - руководитель блока непромышленных активов и энергетики "Норникеля" Оник Азнаурян отметил: "Это событие следует оценивать в первую очередь как стратегическое, его цель - повысить эффективность всего топливно-энергетического комплекса компании. Основное назначение проекта по замене гидроагрегатов состоит в повышении уровня эксплуатационной надёжности основного гидроэнергетического оборудования ГЭС, увеличении выработки электроэнергии и, как следствие, обеспечении энергетической безопасности всего Норильского промышленного района".
Азнаурян поблагодарил "НТЭК" и "Тяжмаш" за успешную совместную работу в ходе реализации проекта, а также отметил персонал ГЭС, который обеспечивает стабильную работу предприятия в условиях проведения достаточно сложных и значительных по объёму работ по замене гидроагрегатов. "Я бы хотел выразить благодарность всем сотрудникам станции, подрядчикам, инженерным силам "НТЭК" за ответственное отношение к этому проекту, за их эффективную работу и надёжность, за интересные технологические решения и их успешное внедрение", - сказал Оник Азнаурян.
К 2021 г. планируется завершение работ по проекту замены гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Это один из самых масштабных проектов в российской гидроэнергетике в последние годы, суммарные инвестиции по проекту составляют около 7 млрд руб.
Усть-Хантайская ГЭС входит в состав АО "НТЭК", основным видом деятельности которой является обеспечение электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением селитебной зоны пяти городов, двух посёлков, а также всех предприятий, расположенных в регионе. Энергосистема территориально и технологически изолирована от единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования с точки зрения надёжности.
Запуск третьего пускового комплекса - часть масштабного проекта по замене оборудования гидроагрегатов. В 2012 г. "Норникель" принял решение заменить отработавшие более 40 лет, физически изношенные и выработавшие нормативный ресурс семь поворотно-лопастных гидроагрегатов мощностью 63 МВт на радиально-осевые мощностью 73 МВт. Разработка и изготовление нового оборудования велись в трёх странах – России, Чехии и Словении. Преимуществом новых гидроагрегатов с радиально-осевым рабочим колесом, помимо улучшенных энергетических характеристик, позволяющих получать большую мощность и выработку при существующих напорах воды, является повышенная надёжность работы, что в условиях работы гидроэлектростанции, чей машинный зал расположен в скальной выработке ниже уровня воды, является одним из решающих факторов. Срок эксплуатации нового оборудования составит не менее 50 лет.
Исполнителем работ по замене гидроагрегатов выступила российская компания "Тяжмаш", имеющая обширный опыт проектирования и изготовления гидроагрегатов более чем в 15 странах мира.
Запуск первого пускового комплекса (гидроагрегат № 1) состоялся в ноябре 2015 г., второго (гидроагрегат №2)– в январе 2016 г., третьего – в августе 2017 г., на месяц раньше запланированного срока.
Старший вице-президент - руководитель блока непромышленных активов и энергетики "Норникеля" Оник Азнаурян отметил: "Это событие следует оценивать в первую очередь как стратегическое, его цель - повысить эффективность всего топливно-энергетического комплекса компании. Основное назначение проекта по замене гидроагрегатов состоит в повышении уровня эксплуатационной надёжности основного гидроэнергетического оборудования ГЭС, увеличении выработки электроэнергии и, как следствие, обеспечении энергетической безопасности всего Норильского промышленного района".
Азнаурян поблагодарил "НТЭК" и "Тяжмаш" за успешную совместную работу в ходе реализации проекта, а также отметил персонал ГЭС, который обеспечивает стабильную работу предприятия в условиях проведения достаточно сложных и значительных по объёму работ по замене гидроагрегатов. "Я бы хотел выразить благодарность всем сотрудникам станции, подрядчикам, инженерным силам "НТЭК" за ответственное отношение к этому проекту, за их эффективную работу и надёжность, за интересные технологические решения и их успешное внедрение", - сказал Оник Азнаурян.
К 2021 г. планируется завершение работ по проекту замены гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Это один из самых масштабных проектов в российской гидроэнергетике в последние годы, суммарные инвестиции по проекту составляют около 7 млрд руб.
Усть-Хантайская ГЭС входит в состав АО "НТЭК", основным видом деятельности которой является обеспечение электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением селитебной зоны пяти городов, двух посёлков, а также всех предприятий, расположенных в регионе. Энергосистема территориально и технологически изолирована от единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования с точки зрения надёжности.
Источник: Норильский Никель