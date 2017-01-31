ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш» в 2016 году реализовал непрофильных активов на сумму 943,1 млн. руб. В результате целевой уровень, установленный Госкорпорацией, был выполнен на 104%.

АО «Атомэнергомаш» не первый год оказывается в лидирующих позициях среди дивизионов и организаций отрасли по выручке от продаж непрофильных активов и продолжает активно работать в данном направлении.

Продажа непрофильных активов идёт в рамках реализации программы повышения эффективности.