ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершена работа по формированию ремонтной программы на 2017 год. На реализацию мероприятий документа будет направлено 217,73 млн рублей.

В текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать 2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ и 416 комплектных трансформаторных подстанций. Капитальный комплексный ремонт пройдёт на 23 подстанциях напряжением 110/35/10кВ,

С целью снижения риска технологических нарушений особое внимание в текущем году будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В соответствии с ремонтной программой запланировано расчистить 850,1 га просек вдоль трасс ЛЭП.