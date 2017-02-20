В АО "Транснефть – Дружба" началась реконструкция резервуарного парка наливного пункта "Брянск"
20.02.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Транснефть – Дружба» приступило к реконструкции резервуарного парка наливного пункта (НП) «Брянск» Брянского нефтепродуктопроводного управления. Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта.
В настоящее время идёт подготовка площадки под сооружение первого вертикального стального резервуара объёмом 10 тыс. куб. метров. Строительство резервуара планируется завершить в октябре 2017 года. В конце текущего года начнётся строительство ещё одного резервуара объёмом 10 тыс. куб. метров, он будет введён в эксплуатацию в 2018 году.
Резервуарный парк НП «Брянск» в настоящее время включает 6 резервуаров объёмом 5 тыс. куб. метров и 2 резервуара объёмом 1 тыс. куб. метров. В дальнейшем все указанные резервуары будут выведены из эксплуатации и демонтированы.
В настоящее время идёт подготовка площадки под сооружение первого вертикального стального резервуара объёмом 10 тыс. куб. метров. Строительство резервуара планируется завершить в октябре 2017 года. В конце текущего года начнётся строительство ещё одного резервуара объёмом 10 тыс. куб. метров, он будет введён в эксплуатацию в 2018 году.
Резервуарный парк НП «Брянск» в настоящее время включает 6 резервуаров объёмом 5 тыс. куб. метров и 2 резервуара объёмом 1 тыс. куб. метров. В дальнейшем все указанные резервуары будут выведены из эксплуатации и демонтированы.