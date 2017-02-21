ОРЕАНДА-НОВОСТИ На окраине посёлка Володарский Астраханской области возводят одну из первых в России солнечную электростанцию (СЭС). Она получила название "Заводская", её мощность составит 15 мегаватт.



Работа на площадке организована в три смены. На пусковом объекте побывал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Там, где прошлой осенью был пустырь, уже забито в землю пять тысяч свай, проложена дорога из железобетонных плит, смонтированы высоковольтные линии, залит фундамент под ЗРУ (закрытое распределительное устройство) и блочно-модульные инверторные установки. На днях прошло их тестирование.



В рамках реализации проекта всего будет установлено 57 тысяч фотоэлектрических модулей, 15 тысяч свай, проложено более 50 тысяч метров силового кабеля. СЭС «Заводская» займёт участок площадью 26 га. Её проектная мощность — 15 мегаватт — позволит покрыть на 25 % потребности в электроэнергии посёлка Володарский.