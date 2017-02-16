ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» в 2016 году выполнена в полном объёме.

Важным направлением инвестпрограммы стала реконструкция подстанций 35-110 кВ. В частности, на подстанции 110/10 кВ «Пижма» и ПС 110/10 кВ «ОКБ» установлены ввода устройств АВР. На ПС 110/10 кВ «Пионерская» и ПС 35/10 кВ «Кадам» проведены реконструкции оперативной блокировки. На ПС 110/6 кВ «Лесная» и ПС 35/10 кВ «Масканур» осуществлена замена дуговой защиты. Благодаря выполненным марийскими энергетиками работам выросла надежность электроснабжения центральной и северной части Марий Эл.

В 2016 году было продолжено строительство распредсетевой инфраструктуры, необходимой для технологического присоединения различных групп потребителей.