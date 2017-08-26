В Норвегии появится самый большой дата-центр
26.08.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Норвегии, практически за Полярным кругом, будет построен самый большой дата-центр в мире. Ни для кого не секрет, что современные дата-центры нуждаются в огромном количестве энергии для своего функционирования: они хранят много информации, делают сложнейшие вычисления. Это делает необходимостью использование мощнейших систем охлаждения, поскольку только таким образом можно обеспечить стабильную работу оборудования.
Можно посчитать логичным в такой ситуации устанавливать вычислительные устройства в холодных местах. Так рассудили в компании Kolos и приступили к реализации масштабного проекта – строительству самого большого на планете центра хранения, обработки данных в северных районах Норвегии.
Благодаря холодному климату здесь есть возможность создать для дата-центра сверхэффективную систему охлаждения. Кроме того, в данной местности имеется огромное количество возобновляемых источников энергии, способных решить проблему обеспечения центра энергией.
По словам представителей компании Kolos, энергия для работы информационного дата-центра, поступит от ветряных генераторов и гидроэлектростанций, расположенных на реках неподалёку. Расчёты экспертов показывают, что сооружение ежемесячно нуждается в тысяче мегаватт энергии, однако благодаря холодным климатическим условиям Полярного круга можно свести этот показатель к минимуму – не менее чем на 60%.
В настоящее время архитекторы норвежской фирмы HDR в сотрудничестве с дизайнерами компании Kolos создали предварительный проект строения. План здания со всеми элементами инфраструктуры и вспомогательными помещениями будет утверждён в ближайшее время, после чего начнётся строительство.
Можно посчитать логичным в такой ситуации устанавливать вычислительные устройства в холодных местах. Так рассудили в компании Kolos и приступили к реализации масштабного проекта – строительству самого большого на планете центра хранения, обработки данных в северных районах Норвегии.
Благодаря холодному климату здесь есть возможность создать для дата-центра сверхэффективную систему охлаждения. Кроме того, в данной местности имеется огромное количество возобновляемых источников энергии, способных решить проблему обеспечения центра энергией.
По словам представителей компании Kolos, энергия для работы информационного дата-центра, поступит от ветряных генераторов и гидроэлектростанций, расположенных на реках неподалёку. Расчёты экспертов показывают, что сооружение ежемесячно нуждается в тысяче мегаватт энергии, однако благодаря холодным климатическим условиям Полярного круга можно свести этот показатель к минимуму – не менее чем на 60%.
В настоящее время архитекторы норвежской фирмы HDR в сотрудничестве с дизайнерами компании Kolos создали предварительный проект строения. План здания со всеми элементами инфраструктуры и вспомогательными помещениями будет утверждён в ближайшее время, после чего начнётся строительство.
Источник: http://sc-os.ru