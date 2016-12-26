ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря в новом административном здании ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялось открытие Центрального пункта управления производственно-диспетчерской службы предприятия.

Благодаря системе отображения коллективного пользования, представленной видеостеной из четырех экранов, происходит непрерывный контроль показателей объема, давления, температуры, работы основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, диспетчеры будут использовать в работе новые технологии PSI — это более мобильная и удобная в обслуживании платформа, позволяющая еще оперативнее передавать данные газотранспортной работы.

Основными задачами производственно-диспетчерской службы являются: оперативный контроль и управление режимом работы газотранспортной системы в границах зоны обслуживания предприятия, обеспечение надежного, максимально эффективного и экономичного режима работы технологических объектов ГТС, локализация и контроль хода ликвидации аварий на объектах, планирование потоков газа, исходя из утвержденных планов транспорта газа и заданий Центрального производственно-диспетчерского департамента. Также в ведении ПДС находится разработка оптимальных потоковых схем транспортировки газа, обеспечивающих минимизацию энергозатрат на транспорт и хранение газа, и безусловное выполнение установленных показателей по объемам транспорта.

«Все знают, насколько важна непрерывная работа диспетчеров. Уверен, здесь, на новом месте, эта задача будет решаться качественно и эффективно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский на открытии нового диспетчерского пункта.