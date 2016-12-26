В ООО "Газпром трансгаз Ухта" введён новый пункт управления производственно-диспетчерской службы
26.12.2016, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря в новом административном здании ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялось открытие Центрального пункта управления производственно-диспетчерской службы предприятия.
Благодаря системе отображения коллективного пользования, представленной видеостеной из четырех экранов, происходит непрерывный контроль показателей объема, давления, температуры, работы основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, диспетчеры будут использовать в работе новые технологии PSI — это более мобильная и удобная в обслуживании платформа, позволяющая еще оперативнее передавать данные газотранспортной работы.
Основными задачами производственно-диспетчерской службы являются: оперативный контроль и управление режимом работы газотранспортной системы в границах зоны обслуживания предприятия, обеспечение надежного, максимально эффективного и экономичного режима работы технологических объектов ГТС, локализация и контроль хода ликвидации аварий на объектах, планирование потоков газа, исходя из утвержденных планов транспорта газа и заданий Центрального производственно-диспетчерского департамента. Также в ведении ПДС находится разработка оптимальных потоковых схем транспортировки газа, обеспечивающих минимизацию энергозатрат на транспорт и хранение газа, и безусловное выполнение установленных показателей по объемам транспорта.
«Все знают, насколько важна непрерывная работа диспетчеров. Уверен, здесь, на новом месте, эта задача будет решаться качественно и эффективно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский на открытии нового диспетчерского пункта.
Благодаря системе отображения коллективного пользования, представленной видеостеной из четырех экранов, происходит непрерывный контроль показателей объема, давления, температуры, работы основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, диспетчеры будут использовать в работе новые технологии PSI — это более мобильная и удобная в обслуживании платформа, позволяющая еще оперативнее передавать данные газотранспортной работы.
Основными задачами производственно-диспетчерской службы являются: оперативный контроль и управление режимом работы газотранспортной системы в границах зоны обслуживания предприятия, обеспечение надежного, максимально эффективного и экономичного режима работы технологических объектов ГТС, локализация и контроль хода ликвидации аварий на объектах, планирование потоков газа, исходя из утвержденных планов транспорта газа и заданий Центрального производственно-диспетчерского департамента. Также в ведении ПДС находится разработка оптимальных потоковых схем транспортировки газа, обеспечивающих минимизацию энергозатрат на транспорт и хранение газа, и безусловное выполнение установленных показателей по объемам транспорта.
«Все знают, насколько важна непрерывная работа диспетчеров. Уверен, здесь, на новом месте, эта задача будет решаться качественно и эффективно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский на открытии нового диспетчерского пункта.