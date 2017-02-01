ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 2016 год в Пермском крае нефтяные компании добыли более 15 млн тонн нефти.

По данным Пермьстат, в январе-декабре 2016 года в Прикамье добыто 15,7 млн тонн нефти (включая газовый конденсат). Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 1,9%. Кроме того, на 6,1% возросла добыча попутного нефтяного газа.

Напомним, в настоящее время на территории Пермского края насчитывается 229 месторождений углеводородного сырья, в пользование передано 168 месторождений.