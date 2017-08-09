ОРЕАНДА-НОВОСТИ Около 7 тыс. километров теплосетей проверено в Московской области в ходе подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.



«По состоянию на начало июля в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017-2018 гг. проведены гидравлические испытания около 7 тысяч километров тепловых сетей (65% от общей протяженности). Работы ведутся с опережением графика», – цитирует пресс-служба Пестова.



В сообщении также добавляется, что в ходе гидравлических испытаний в трубопроводах создаётся высокое давление, что позволяет в первую очередь обнаружить возможные утечки. За период с мая по август на магистральных тепловых сетях было выявлено 49 утечек. Эксплуатирующим организациям поручено оперативно провести необходимые ремонтные работы и устранить нарушения, после чего исправность оборудования будет снова проверена в ходе гидравлических испытаний.



Во время гидравлических испытаний и других профилактических мероприятий на теплосетях временно (на 14 дней) приостанавливается подача горячей воды потребителям. При этом в ряде муниципалитетов Подмосковья продолжительность отключений составляет 10 дней и меньше. Такие сокращенные отключения практикуются, в частности в некоторых микрорайонах городских округов Реутов, Коломна, Мытищи, Химки. Снизить продолжительность профилактических отключений горячей воды позволяют мероприятия по кольцеванию и резервированию теплосистемы. В таких случаях при отключении основного теплоисточника задействуется резервная котельная, уточняется в материале.



Как подчёркивается в релизе, в общей сложности к отопительному периоду 2017–18 гг. на территории Подмосковья будут обследованы и при необходимости отремонтированы более 2,4 тысяч котельных, около 11 тысяч километров теплосетей.



«К 15 сентября, согласно распоряжению правительства Московской области, во всех муниципалитетах необходимо обеспечить готовность к отопительному периоду всех объектов коммунальной сферы, сформировать запасы топлива для котельных. С 15 сентября начнутся пробные топки котельных», – приводятся в заключение слова Пестова.