Виктор Зубков: "Газомоторная производственная программа „Газпрома" на 2016 год полностью выполнена"
23.12.2016, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Казани в режиме видеоконференции состоялся ввод в эксплуатацию шести новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), построенных "Газпромом" на территории Татарстана.
В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
Новые станции "Газпрома" начали работу в городах Азнакаево, Елабуга, Казань, Лениногорск, Набережные Челны и в посёлке Алексеевское. Производительность этих АГНКС позволяет совокупно заправлять до 1,2 тыс. автомобилей в сутки. С вводом в эксплуатацию новых объектов компания увеличила количество собственных газозаправочных станций в Татарстане до 19 единиц, охватив все крупнейшие населённые пункты республики.
"Российский рынок газомоторного топлива последовательно расширяется. „Газпром" - ключевой инвестор в этой сфере. В этом году мы построили в двадцать одном регионе России тридцать пять новых станций. Ещё четыре станции мы реконструировали. Газомоторная производственная программа „Газпрома" на 2016 год полностью выполнена", - сказал Виктор Зубков.
Сегодня состоялась рабочая встреча Виктора Зубкова и Рустама Минниханова. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено вопросам развития регионального рынка газомоторного топлива. Отмечено, что по итогам 2015 года объём реализации природного газа в качестве моторного топлива в республике вырос на 32% - с 10,6 млн куб. м до 14 млн куб. м, прогноз роста в 2016 году составляет 63% - до 23 млн куб. м природного газа.
"Газпром" планирует построить в Татарстане ещё пять АГНКС.
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".
Природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным автомобильным топливом. Стоимость 1 куб. м газомоторного топлива в среднем по России составляет 13 руб. Двигатель газомоторного транспортного средства соответствует высочайшим экологическим стандартам - Евро-5 и Евро-6.
Объём реализации компримированного природного газа на АГНКС Группы "Газпром" последовательно растёт: в 2015 году он составил 436 млн куб. м - на 7,3% больше, чем в 2014 году. Ожидается, что по итогам 2016 года рост составит свыше 17%, объём реализации превысит 510 млн куб. м.
Количество АГНКС Группы "Газпром" на территории России с учётом построенных в 2016 году увеличилось до 254 единиц (включая АГНКС "Газпром нефти"), суммарная проектная производительность станций выросла на 21,3% до около 2 млрд куб. м газа в год.
Между ПАО "Газпром" и Республикой Татарстан действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования газомоторного топлива, а также Договор о газификации. В 2015 году подписана Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий республики в интересах "Газпрома". В текущем году - Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве.
В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
Новые станции "Газпрома" начали работу в городах Азнакаево, Елабуга, Казань, Лениногорск, Набережные Челны и в посёлке Алексеевское. Производительность этих АГНКС позволяет совокупно заправлять до 1,2 тыс. автомобилей в сутки. С вводом в эксплуатацию новых объектов компания увеличила количество собственных газозаправочных станций в Татарстане до 19 единиц, охватив все крупнейшие населённые пункты республики.
"Российский рынок газомоторного топлива последовательно расширяется. „Газпром" - ключевой инвестор в этой сфере. В этом году мы построили в двадцать одном регионе России тридцать пять новых станций. Ещё четыре станции мы реконструировали. Газомоторная производственная программа „Газпрома" на 2016 год полностью выполнена", - сказал Виктор Зубков.
Сегодня состоялась рабочая встреча Виктора Зубкова и Рустама Минниханова. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено вопросам развития регионального рынка газомоторного топлива. Отмечено, что по итогам 2015 года объём реализации природного газа в качестве моторного топлива в республике вырос на 32% - с 10,6 млн куб. м до 14 млн куб. м, прогноз роста в 2016 году составляет 63% - до 23 млн куб. м природного газа.
"Газпром" планирует построить в Татарстане ещё пять АГНКС.
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".
Природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным автомобильным топливом. Стоимость 1 куб. м газомоторного топлива в среднем по России составляет 13 руб. Двигатель газомоторного транспортного средства соответствует высочайшим экологическим стандартам - Евро-5 и Евро-6.
Объём реализации компримированного природного газа на АГНКС Группы "Газпром" последовательно растёт: в 2015 году он составил 436 млн куб. м - на 7,3% больше, чем в 2014 году. Ожидается, что по итогам 2016 года рост составит свыше 17%, объём реализации превысит 510 млн куб. м.
Количество АГНКС Группы "Газпром" на территории России с учётом построенных в 2016 году увеличилось до 254 единиц (включая АГНКС "Газпром нефти"), суммарная проектная производительность станций выросла на 21,3% до около 2 млрд куб. м газа в год.
Между ПАО "Газпром" и Республикой Татарстан действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования газомоторного топлива, а также Договор о газификации. В 2015 году подписана Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий республики в интересах "Газпрома". В текущем году - Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве.