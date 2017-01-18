Владимир Путин дал старт работе газопровода Бованенково – Ухта-2
18.01.2017, 15:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе газопровода Бованенково – Ухта-2, нефтепроводов Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет.
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого осуществляет компания «Газпром», является крупнейшим на полуострове Ямал.
Новые нефтепроводы компании «Транснефть» позволят обеспечить приём нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.
В церемонии запуска объектов приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.