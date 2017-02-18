ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля 2017 года в Ханое, в Министерстве науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам прошёл семинар «Центр ядерной науки и технологий: социально-экономические и научно-технические аспекты», организованный частным учреждением «Русатом – Международная сеть» при поддержке Министерства науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам.

В семинаре приняли участие более 50 представителей государственных ведомств Вьетнама, включая Центральный Совет по идейно-теоретической работе при Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама, Министерство науки и технологий, Министерство планирования и инвестиций, Министерство промышленности и торговли, Министерство здравоохранения, Министерство образования и подготовки кадров, Министерство природных ресурсов и защиты окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, а также Вьетнамскую академию наук и технологий.

В ходе семинара представители компаний Госкорпорации «Росатом» рассказали о российских НИОКР в атомной энергетике и представили проект по созданию Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ), который планируется построить в рамках Межправительственного соглашения между Вьетнамом и Россией. Мероприятие началось с выступлений заместителя министра науки и технологий Вьетнама Фам Конг Так и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Константина Внукова. Затем с докладом выступил Чан Ши Тхань, президент Института атомной энергии Вьетнама (VINATOM). «Современная научно-техническая база позволит ЦЯНТ стать площадкой для дальнейшего развития ядерных технологий во Вьетнаме. ЦЯНТ не только будет выполнять функцию современного научно-исследовательского учреждения, но также будет способствовать внедрению ядерных технологий в таких важнейших областях, как здравоохранение, геологические исследования и сельское хозяйство», – сказал он.

«Россия и Вьетнам уже много лет сотрудничают в области ядерной науки и технологий. Мы рады продолжить это успешное сотрудничество в рамках совместной реализации проекта ЦЯНТ, основой для которого послужили российские технологии, использованные при строительстве более чем 120 исследовательских реакторов в разных странах мира», – заявил директор направления исследовательских реакторов АО «Русатом Оверсиз» Дмитрий Высоцкий.