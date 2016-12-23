ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ЮАР компанией Eskom, наконец, опубликован запрос на тендерную информацию по строительству шести новых ядерных реакторов, общая мощность которых составит не менее 9,6 ГВт. Публикация обозначенного запроса состоялась в минувший вторник и стала, по сути, первым шагом на пути осуществления неоднократно откладывавшегося проекта.

Теперь компании, которые заинтересованы в этом вопросе, должны подтвердить своё участие до 31 января 2017 года, а сама тендерная информация должна быть представлена ими в срок до 28 апреля 2017 года.

Следует отметить, что ЮАР планирует строительство реакторов водо-водяного типа, а, помимо этого, исследовательского реактора. Поставщики технологий должны будут определиться с уровнем локализации производства.

Надо сказать, что участникам тендера предложено изложить стоимостные характеристики предыдущих атомных проектов, однако сами вопросы финансирования в запросе компании Eskom не отражены, из планируют решать в ходе следующего этапа, когда в первом полугодии следующего года может быть готов запрос на тендерное предложение после того, как он будет одобрен Министерством финансов ЮАР.

В обсуждаемом тендере намерены принять участие компании пяти стран, в частности, речь идёт о Государственной корпорации по ядерной энергии РФ "Росатом". Свой интерес к обозначенному проекту российский атомный концерн "Росатом" в минувшую среду, однако, следует отметить, что данная компания не входит в число фаворитов.

На данный момент в ЮАР действует единственная в Африке атомная электростанция "Куберг", которая расположена на побережье Атлантического океана в тридцати километрах от одной из трёх столиц страны - Кейптауна.

В состав атомной электростанции "Куберг" входят два энергетических блока PWR (ВВЭР), мощность каждого из них составляет 900 МВт. Первый энергетический блок был запущен в 1984 году, а второй - в 1985 году.

Этот проект оказался для ЮАР весьма проблемным, так, к примеру, в своё время атомная электростанция "Куберг" пострадала от вооружённого нападения, после этого случился инцидент с пожаром на ЛЭП. На обсуждаемом атомном объекте был повреждён реактор. Более того, имели место случая заражения людей радиацией.

Впервые тендер на строительство новых атомных электростанций предполагалось провести ещё в 2008 году, однако срок его проведения неоднократно переносился: в первый раз - на 2014 год, а во второй раз - на начало 2016 года.