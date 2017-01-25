"Якутуголь" увеличил производственные показатели в 2016 году
25.01.2017, 21:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО ХК "Якутуголь" (входит в Группу "Мечел") по итогам работы 2016 года добыл 9,9 млн тонн угля, что на 8% больше чем в 2015 году.
На разрезе "Нерюнгринский" было добыто 9,3 млн тонн угля, что на 10 % больше объёмов добычи предыдущего года. Это рекордные показатели добычи угля на предприятии с 2008 года.
Значительный рост по добычи отмечен и на разрезе "Кангаласский". В прошлом году здесь добыли 170 тыс. тонн угля, что позволило на 16 % увеличить свой результат 2015 года.
Обогатительная фабрика "Нерюнгринская" переработала 8,9 млн тонн угля, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10%, при этом выпуск концентрата коксующегося угля увеличился на 16 %.
За 2016 год компания реализовала 9,2 млн тонн угольной продукции, что на 14 % больше, чем годом ранее. Поставки продукции компания "Якутуголь" осуществляет, как на внутренний, так и на внешний рынки.
На разрезе "Нерюнгринский" было добыто 9,3 млн тонн угля, что на 10 % больше объёмов добычи предыдущего года. Это рекордные показатели добычи угля на предприятии с 2008 года.
Значительный рост по добычи отмечен и на разрезе "Кангаласский". В прошлом году здесь добыли 170 тыс. тонн угля, что позволило на 16 % увеличить свой результат 2015 года.
Обогатительная фабрика "Нерюнгринская" переработала 8,9 млн тонн угля, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10%, при этом выпуск концентрата коксующегося угля увеличился на 16 %.
За 2016 год компания реализовала 9,2 млн тонн угольной продукции, что на 14 % больше, чем годом ранее. Поставки продукции компания "Якутуголь" осуществляет, как на внутренний, так и на внешний рынки.