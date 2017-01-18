Загорская ГАЭС выработала 40 млрд киловатт-часов электроэнергии
18.01.2017, 16:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 40 миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента пуска в эксплуатацию первого обратимого гидроагрегата станции в 1987 году.
«Это особые 40 миллиардов, которые значительно улучшили условия работы для атомных и тепловых электростанций, а значит обеспечили надёжность и безопасность их работы. Гидроаккумулирующая электростанция выполняет системные функции и является важным узлом в объединённой энергосистеме Центральной России», - подчеркнул директор Загорской ГАЭС Владимир Магрук.
«Это особые 40 миллиардов, которые значительно улучшили условия работы для атомных и тепловых электростанций, а значит обеспечили надёжность и безопасность их работы. Гидроаккумулирующая электростанция выполняет системные функции и является важным узлом в объединённой энергосистеме Центральной России», - подчеркнул директор Загорской ГАЭС Владимир Магрук.