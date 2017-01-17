ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ и «Сбербанк Лизинг» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого клиенты получат ряд предложений по выгодному приобретению в лизинг легковых и коммерческих автомобилей модельного ряда LADA.

Например, воспользовавшись продуктом «Экспресс», предприниматель может получить автомобиль LADA Granta в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом всего в 7719 рублей. В случае приобретения на аналогичных условиях LADA Largus платеж составит менее 10500 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Также «Сбербанк Лизинг» предлагает приобрести автомобили LADA по продукту «Простое решение», ключевой особенностью которого является исключение из комплекта документов данных по финансовой отчетности заявителя.