АВТОВАЗ стимулирует корпоративные продажи совместно со "Сбербанк Лизинг"
17.01.2017, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ и «Сбербанк Лизинг» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого клиенты получат ряд предложений по выгодному приобретению в лизинг легковых и коммерческих автомобилей модельного ряда LADA.
Например, воспользовавшись продуктом «Экспресс», предприниматель может получить автомобиль LADA Granta в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом всего в 7719 рублей. В случае приобретения на аналогичных условиях LADA Largus платеж составит менее 10500 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Также «Сбербанк Лизинг» предлагает приобрести автомобили LADA по продукту «Простое решение», ключевой особенностью которого является исключение из комплекта документов данных по финансовой отчетности заявителя.
Например, воспользовавшись продуктом «Экспресс», предприниматель может получить автомобиль LADA Granta в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом всего в 7719 рублей. В случае приобретения на аналогичных условиях LADA Largus платеж составит менее 10500 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Также «Сбербанк Лизинг» предлагает приобрести автомобили LADA по продукту «Простое решение», ключевой особенностью которого является исключение из комплекта документов данных по финансовой отчетности заявителя.