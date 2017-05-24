Гости обсудят диджитализацию, которая стала сегодня основным трендом в HR. Будут подняты вопросы изменения роли HR в компании в целом, системы мотивации, процесса поиска персонала и то, как повлияют на эти и другие области HR-сферы новые технологии.

В мероприятии примут участие Арик Ахвердян, генеральный директор компании VCV, специализирующейся на digital рекрутменте, Вера Витальева, директор группы управления персоналом и организационными изменениями «Делойт», Илья Ларченко, директор по инновациям DOC+, Наталья Хаметдулова, директор HR-департамента Яндекс.Деньги и другие. От «АльфаСтрахование» на конференции выступит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Эксперты расскажут о роли видеоинтервью как быстром и эффективном инструменте для подбора персонала, практике дистанционного обучения сотрудников в виртуальной академии, трансформации корпоративной культуры под влиянием digital. Также в ходе мероприятия пройдет мастер-класс Ирины Баржак, генерального директора Института публичных выступлений, на тему «Внутренние коммуникации в условиях цифровых трансформаций».

«Автоматизация сегодня происходит не только в отдельных бизнес-процессах в HR, можно смело говорить об изменениях отрасли в целом. Компании используют компьютерное обучение, технологии искусственного интеллекта для подбора и оценки персонала, организации онлайн обратной связи с сотрудниками. В HR-бюджеты закладываются расходы на новые инструменты и технологии, в частности, на обучение сотрудников работе с большими объемами данных. Эти и другие вопросы мы обсудим на конференции «Цифровая трансформация в HR», - говорит Егор Сафрыгин.