ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Genesis разработала специальные условия кредитования на покупку автомобилей бренда, действующие до конца сентября 2017 года. Совместно с банком-партнером финансовой программы Genesis Finance - «Русфинанс банк» - Genesis предлагает сниженную процентную ставку в размере 6,9%.

По условиям финансовой программы Genesis Finance, при покупке флагмана G90 и премиального седана G80 в кредит при первоначальном взносе от 30% процентная ставка составляет 6,9%. Кредитный договор оформляется в рублях сроком от 24 до 36 месяцев. Ответ от банка-партнера приходит потенциальному заемщику в течение 30 минут, сообщает пресс-служба Genesis.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2017 года продажи автомобилей Genesis в России составили 563 единицы.