Автомобили Lexus имеют самый высокий индекс удовлетворенности автовладельцев
21.12.2016, 11:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2015 года провело исследование общего индекса удовлетворенности владельцев автомобилей различных марок, которое базировалось на основе опроса.
Отметим, что этот показатель рассчитывается на основе четырех частных индексов и демонстрирует общий уровень удовлетворенности с момента покупки и в процессе владения автомобилем. В качестве частных индексов выступают следующие: индекс удовлетворенности автомобилем; индекс удовлетворенности покупкой у дилера; индекс удовлетворенности обслуживанием у дилера; индекс удовлетворенности стоимостью владения.
Согласно результатам исследования, самый высокий индекс удовлетворенности автовладельцев имеет Lexus – 89,1 балла. Причиной успеха этой премиум-марки служит тот факт, что по двум из четырех частных индексов (удовлетворенность автомобилем и удовлетворенность покупкой у дилера) она является лидером, а по двум другим входит в тройку лидеров. С отставанием в более чем два балла на втором месте располагается Audi (86,9), а замыкает первую тройку Volvo (85,9).
Отметим, что этот показатель рассчитывается на основе четырех частных индексов и демонстрирует общий уровень удовлетворенности с момента покупки и в процессе владения автомобилем. В качестве частных индексов выступают следующие: индекс удовлетворенности автомобилем; индекс удовлетворенности покупкой у дилера; индекс удовлетворенности обслуживанием у дилера; индекс удовлетворенности стоимостью владения.
Согласно результатам исследования, самый высокий индекс удовлетворенности автовладельцев имеет Lexus – 89,1 балла. Причиной успеха этой премиум-марки служит тот факт, что по двум из четырех частных индексов (удовлетворенность автомобилем и удовлетворенность покупкой у дилера) она является лидером, а по двум другим входит в тройку лидеров. С отставанием в более чем два балла на втором месте располагается Audi (86,9), а замыкает первую тройку Volvo (85,9).