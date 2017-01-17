ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в 2016 году вырос на 15,8% и составил 1 млн 824 тыс. 968 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), авторынок страны показывает положительную динамику третий год подряд, и с учётом продолжающегося восстановления национальной экономики в 2017 году ожидается дальнейший умеренный рост спроса на автомобили порядка на 3-5%.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 385678 машин (+17,1%). Второе место занял Volkswagen, чей результат составил 139057 автомобилей (+16,8%). На третьей строчке идёт Ford, увеличивший реализацию на 13,7% до 109303 единиц.