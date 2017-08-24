Автостат представил ТОП-10 российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом
24.08.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 7 месяцев 2017 года. Данное исследование охватывало кроссоверы и внедорожники (SUV), по результатам которого был составлен рейтинг наиболее популярных таких моделей на вторичном рынке.
Согласно исследованию, самым популярным автомобилем в этом сегменте продолжает оставаться отечественный трёхдверный внедорожник LADA 4х4, объем рынка которого в январе – июле составил 53,8 тыс. единиц, что на 2,7% меньше, чем год назад. Лидерство этой модели на вторичном рынке сегмента SUV сопровождается большим отрывом от конкурентов.
На втором месте располагается ещё один внедорожник из Тольятти – Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 37,5 тыс. автомобилей (+0,9%). На третьей позиции – кроссовер Toyota RAV4 с показателем 21,2 тыс. единиц (-1,1%). В пятерке лидеров вторичного рынка сегмента SUV также оказываются два кроссовера от Nissan – X-Trail (16,8 тыс. шт.; +4,5%) и Qashqai (16,4 тыс. шт.; +13,1%).
Согласно исследованию, самым популярным автомобилем в этом сегменте продолжает оставаться отечественный трёхдверный внедорожник LADA 4х4, объем рынка которого в январе – июле составил 53,8 тыс. единиц, что на 2,7% меньше, чем год назад. Лидерство этой модели на вторичном рынке сегмента SUV сопровождается большим отрывом от конкурентов.
На втором месте располагается ещё один внедорожник из Тольятти – Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 37,5 тыс. автомобилей (+0,9%). На третьей позиции – кроссовер Toyota RAV4 с показателем 21,2 тыс. единиц (-1,1%). В пятерке лидеров вторичного рынка сегмента SUV также оказываются два кроссовера от Nissan – X-Trail (16,8 тыс. шт.; +4,5%) и Qashqai (16,4 тыс. шт.; +13,1%).
Источник: Автостат