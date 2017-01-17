BMW объявил цены на новый BMW 5 серии
17.01.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры BMW начали приём заказов на седан бизнес-класса BMW 5 серии седьмого поколения. Новинка представлена в России тремя бензиновыми (BMW 530i, BMW 530i xDrive, BMW 540i xDrive) и тремя дизельными модификациями (BMW 520d, BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive), а также топовым спортивным вариантом BMW M550i xDrive. Цены на базовые комплектации варьируются от 2 млн 760 тысяч до 5 млн 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.
Модель BMW 520d стоимостью 2 млн 760 тыс. рублей оснащена четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Средний расход топлива BMW 520d с 8-ступенчатой АКПП Steptronic – 4,8 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд. А новая входная модель 520d xDrive с интеллектуальном полным приводом (2 млн 900 тыс. рублей), не доступная раннее, расходует 5,2 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Новый BMW 530d xDrive (3 млн 600 тыс. рублей) спринт с места до 100 км/ч выполняет за 5,4 секунды, при этом средний расход топлива такого седана составляет 5,6 л/100 км.
Со старта продаж к заказу доступна также новая модель в линейке M Performance – M550i xDrive, восьмицилиндровый V-образный двигатель которого развивает 462 л.с. мощности и 650 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч этот спортивный полноприводный бизнес-седан затрачивает ровно 4,0 секунды. Стоимость спортивного варианта нового BMW 5 серии составляет 5 млн 100 тыс. рублей.
Модель BMW 520d стоимостью 2 млн 760 тыс. рублей оснащена четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Средний расход топлива BMW 520d с 8-ступенчатой АКПП Steptronic – 4,8 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд. А новая входная модель 520d xDrive с интеллектуальном полным приводом (2 млн 900 тыс. рублей), не доступная раннее, расходует 5,2 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Новый BMW 530d xDrive (3 млн 600 тыс. рублей) спринт с места до 100 км/ч выполняет за 5,4 секунды, при этом средний расход топлива такого седана составляет 5,6 л/100 км.
Со старта продаж к заказу доступна также новая модель в линейке M Performance – M550i xDrive, восьмицилиндровый V-образный двигатель которого развивает 462 л.с. мощности и 650 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч этот спортивный полноприводный бизнес-седан затрачивает ровно 4,0 секунды. Стоимость спортивного варианта нового BMW 5 серии составляет 5 млн 100 тыс. рублей.