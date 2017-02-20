ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Приморья заявили, что таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок, задержанных ранее из-за отсутствия на них системы "ЭРА-Глонасс". Напомним, с начала года около 1,4 тысячи автомобилей оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия "ЭРА-Глонасс".



Представитель Дальневосточного таможенного управления подтвердил данную информацию. "Начали выдавать ПТС тем участникам ВЭД, которые оплатили пошлину", – сказал собеседник, добавив, что данное распоряжение касается только тех машин, которые уже находятся на складах таможен.



Между тем, стало известно, сто приморская компания будет устанавливать на подержанные иномарки устройства системы "ЭРА-Глонасс", которые, по данным краевых властей, будут недорогими.



Как заявил генеральный директор Дальневосточного регионального центра тестирования "Дальтест" Владимир Демьяненко, дилерское соглашение с "ЭРА-Глонасс" находится в стадии подписания. "У нас уже есть договоры на поставку сертифицированных кнопок, дилерское соглашение на подписи, готовим персонал к установке этих устройств. Принцип действия таков: после установки данные устройств будут передаваться в ГЛОНАСС, где им присвоят идентификационные номера", – отметил руководитель центра.



Он добавил, что у компании есть необходимый опыт для данной работы: у центра сертификации есть испытательная лаборатория, сеть станций техобслуживания по установке сигнализации. Сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок. "Мы планируем "обкатать" процесс установки до 15 марта", – сообщил директор.



Напомним, с 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-Глонасс". Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ранее обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневк с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы "ЭРА-Глонасс".



"Министерству промышленности и торговли поручено решить проблему с установкой системы "ЭРА-Глонасс" на подержанных автомобилях. Руководитель этой компании, в свою очередь, пообещал в ближайшее время наладить процесс производства и установки упрощенных устройств, которыми можно будет оснащать подержанные авто. Само устройство обещает быть недорогим. Нет сомнений, что решения, которые приняты, будут выполнены. Я гарантирую, что мы доведем дело до логического конца, до тех пор, пока механизм "ЭРА-Глонасс" не заработает на б/ушных иномарках", – заявил Миклушевский.