ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Datsun совместно с АО «РН Банк» присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке автомобилей Datsun в кредит по данным программам клиенты получают возможность получить дополнительную выгоду 10% от стоимости автомобиля в дополнение к действующим условиям программы Datsun Finance. Таким образом, предложение государственной программы и финансовой программы бренда будет суммироваться, сообщает пресс-служба Datsun. Как отмечается, государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Например, приобретая в кредит Datsun on-DO версии Access 2017 года выпуска стоимостью 442 тыс. рублей по программе Datsun Finance, его цена составит 412 тыс. рублей. Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» – 41 тыс. 200 рублей. Таким образом, итоговая стоимость автомобиля составит 370 тыс. 800 рублей. При покупке в кредит Datsun mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска стоимостью 515 тыс. рублей, по программе Datsun Finance, его цена составит 475 тыс. рублей. Итоговая стоимость по программе «Первый автомобиль» (с дополнительной выгодой – 47 тыс. 500 рублей) составит 427 тыс. 500 рублей.

Напомним, Datsun совместно с АО «РН Банк» регулярно обновляет условия Datsun Finance и активно участвует в государственной программе утилизации. Теперь предложение будет расширено участием в новых программах финансовой поддержки клиентов, предлагающих дополнительные преимущества.

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