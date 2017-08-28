ОРЕАНДА-НОВОСТИ Развитие туристической индустрии в Якутии должно включать в себя очень многие аспекты, в том числе касающиеся транспортного комплекса, инфраструктурного обеспечения, связи, гостиниц. Об этом на заседании координационного совета заявил первый вице-премьер – министр экономики республики Алексей Стручков.



"Мы должны понимать, что даже если в теории решим все вопросы с удешевлением проезда и малой авиацией, то нужно подумать о пропускной способности наших аэропортов. Сейчас много сделано в районах и Якутске, но это в основном касается нас. Для развития массового туризма эти меры малоэффективны. У нас даже международный терминал не готов встречать поток туристов из Азии: сидит один пограничник, а якутяне прилетают из Китая и стоят два часа, проходя паспортный контроль. Потом ждём полтора часа багаж, а ещё и досмотр занимает много времени", - отметил Алексей Стручков.



По его словам, к решению проблемы нужно подходить комплексно — начиная с аэропорта и заканчивая размещением. "Строительство гостиниц - замечательная идея. Но пока поток недостаточно хороший, нужно озаботиться качеством существующих. Также есть вопросы, связанные с дороговизной услуг. Мы видим, сколько сегодня может потратить турист в Якутии. Чтобы поехать на два дня на Ленские столбы, человеку придётся выложить минимум 15 тыс. руб. На семью из трёх человек уйдёт 45 тыс. Кто согласится на такие цены? Можем ли мы снизить цены? В конце концов, два наших судна – «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов» - были построены больше 30 лет назад, морально и технически устарели. Необходимы новые», - подчеркнул первый вице-премьер.



Он добавил, что властям нужно подумать над конкурентными преимуществами республики, выделить то, что действительно интересно иностранцам: «Можно использовать географическую близость к азиатским странам. Ведь им гораздо удобнее добираться до Якутии, чем ехать в Финляндию или Швецию, чтобы полюбоваться северным сиянием».



По словам Стручкова, в настоящее время предстоит провести аналитическую работу и обозначить приоритеты, определить этапность. «Тогда мы к 2030 году по этой отрасли экономики будем иметь реальное развитие», — сказал он.