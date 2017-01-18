Доля России в мировых продажах автомобилей – 1,5%
18.01.2017, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году российский рынок достиг отметки 1,43 млн автомобилей (с учётом LCV, по данным АЕБ). При этом продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей во всём мире составили 93,25 млн единиц. Таким образом, как подсчитали аналитики агентства "АВТОСТАТ", на долю России приходится 1,5% от общемировых продаж автомобилей.
Лидером же поэтому показателю является Китай, доля которого составила 26%. В количественном выражении это эквивалентно 24,38 млн реализованных машин. Второе место занимают США (17,47 млн шт.) с долей около 19%. С огромным отставанием первую тройку замыкает Япония (4,91 млн шт.), доля которой чуть превысила 5%. Лучшей среди европейских стран является Германия (3,35 млн шт.), которая сохранила четвёртую позицию в общем зачёте. В пятёрку лидеров также попадает Индия (2,96 млн шт.).
Россия оказалась на 13-м месте, хотя год назад находилась строчкой выше. Помимо упомянутой пятёрки лидеров, выше нас находятся Великобритания, Франция, Бразилия, Канада, Италия, Южная Корея и Мексика, которой удалось подвинуть нашу страну с 12-го места. Рыночные показатели в этих странах находятся в интервале от 1,6 до 2,7 млн автомобилей. В ТОП-15 ниже нас располагаются Австралия и Испания (более 1,1 млн шт. у каждой). Отметим также, что на долю 15 крупнейших рынков приходится более 75% общемирового объёма продаж машин.
Лидером же поэтому показателю является Китай, доля которого составила 26%. В количественном выражении это эквивалентно 24,38 млн реализованных машин. Второе место занимают США (17,47 млн шт.) с долей около 19%. С огромным отставанием первую тройку замыкает Япония (4,91 млн шт.), доля которой чуть превысила 5%. Лучшей среди европейских стран является Германия (3,35 млн шт.), которая сохранила четвёртую позицию в общем зачёте. В пятёрку лидеров также попадает Индия (2,96 млн шт.).
Россия оказалась на 13-м месте, хотя год назад находилась строчкой выше. Помимо упомянутой пятёрки лидеров, выше нас находятся Великобритания, Франция, Бразилия, Канада, Италия, Южная Корея и Мексика, которой удалось подвинуть нашу страну с 12-го места. Рыночные показатели в этих странах находятся в интервале от 1,6 до 2,7 млн автомобилей. В ТОП-15 ниже нас располагаются Австралия и Испания (более 1,1 млн шт. у каждой). Отметим также, что на долю 15 крупнейших рынков приходится более 75% общемирового объёма продаж машин.