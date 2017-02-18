ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи отечественных марок за последние несколько лет.

Согласно результатам исследования, по итогам 2016 года реализация отечественных легковых автомобилей в России в общей сложности составила 284,2 тыс. единиц, что соответствует доле в 21,6%. Таким образом, этот показатель впервые за последние четыре года превзошёл рубеж в 20%.

До 2012 года включительно доля продаж отечественных автомобилей в нашей стране превышала 20%. В 2013 и 2014 годах она опустилась до 18% и 17% соответственно. Но с 2015 года, на фоне усиления кризиса и дальнейшего падения российского рынка, этот показатель стал расти. При этом доля продаж иномарок в прошлом году впервые за последние несколько лет опустилась ниже отметки в 80%.