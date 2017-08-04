ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ford в июле реализовали 4104 автомобиля, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2017 года было продано 26011 автомобилей Ford (+8%).

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, бестселлером марки в июле стал кроссовер Ford Kuga, чья реализация выросла на 102% и составила 1252 машины. Как отмечается, спрос на эту модель подстегнул запуск государственных программ льготного автокредитования для семей с детьми и начинающих водителей («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»). В настоящее время именно Ford Kuga является наиболее популярным автомобилем у участников данных программ, позволяющих приобрести автомобиль с 10-процентной скидкой.