ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии нового учебного года Ford Sollers сообщает о запуске собственной программы Trade-In, совместимой с популярной у населения государственной программой льготного автокредитования для семей с детьми («Семейный автомобиль»). Как сообщает пресс-служба компании, воспользоваться новым предложением можно с 1 сентября 2017 года в официальных дилерских центрах Ford.

Стартовавшая в июле программа льготного автокредитования для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми и водителей, не имевших в собственности автомобиля («Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль») приобрела огромную популярность среди покупателей Ford. В настоящее время доля продаж по госпрограммам составляет 30% от всех продаж автомобилей Ford в кредит. До конца сентября, по прогнозам аналитиков Ford Sollers, эта доля вырастет до 50%, чему будет способствовать, в том числе, новое предложение, повышающее финансовую привлекательность покупки.

Клиенты Ford, желающие воспользоваться условиями госпрограммы «Семейный автомобиль» и владеющие автомобилем, могут сдать его по программе trade-in для получения дополнительной выгоды. Так, суммарная экономия при приобретении «смарт-кроссовера» Ford Kuga в комплектации Trend, пользующегося наибольшей популярностью среди покупателей-участников госпрограмм может составить 295 000 рублей.