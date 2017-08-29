ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Международном автосалоне во Франкфурте Honda собирается представить следующие шаги инициативы будущего – Electric Vision. Данная концепция направлена на электрификацию европейского модельного ряда компании, сообщает пресс-служба Honda.

Общая стратегия также предусматривает не только продвижение автомобилей на топливных ячейках, но и создание функциональной инфраструктуры водородных заправочных станций по всей Европе. Honda еще в начале 2017 года выбрала европейский рынок в качестве главной арены для внедрения глобальной электромобильной стратегии.

Основное внимание бренда на выставке будет сосредоточено на мировой премьере концепта электромобиля Honda Urban, который задаст основные направления для будущего производства.