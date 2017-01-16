Hyundai Sonata вернётся осенью на российский рынок
16.01.2017, 12:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среднеразмерный седан Hyundai Sonata вернётся на российский рынок спустя четыре года отсутствия. Продажи начнутся в сентябре, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше.
Sonata ушла из России в рамках глобальной стратегии компании, в соответствии с которой для Европы и некоторых других регионов была разработана отдельная модель Hyundai i40. Эта машина отличается дизайном, имеет другой набор двигателей, а ещё версию с кузовом универсал. Sonata же нацелена главным образом на Америку. Однако есть страны, где i40 и Sonata продаются параллельно: это, например, Южная Корея и Австралия.
И всё же такой дуализм себя не оправдал. Так, в 2015 году Sonata разошлась по всему миру тиражом 450 тысяч экземпляров, а семейство i40 нашло лишь 40 тысяч покупателей. Поэтому в Hyundai будут возвращаться к одной глобальной модели. Причём Россия – чуть ли не первая страна, где Sonata придёт на смену i40.
Что касается нынешней Sonata, то этот седан длиной 4,86 м сейчас выпускают в Корее, США и Китае, но машины для России наверняка будут собирать на "Автоторе".
Седан Hyundai i40 сейчас стоит от 1 млн 124 тысяч рублей, но за версию с 2,0-литровым двигателем и "автоматом" нужно отдать не менее 1 млн 224 тысяч рублей. Sonata окажется как минимум не дешевле, а вот универсал i40 останется без наследника.
Sonata ушла из России в рамках глобальной стратегии компании, в соответствии с которой для Европы и некоторых других регионов была разработана отдельная модель Hyundai i40. Эта машина отличается дизайном, имеет другой набор двигателей, а ещё версию с кузовом универсал. Sonata же нацелена главным образом на Америку. Однако есть страны, где i40 и Sonata продаются параллельно: это, например, Южная Корея и Австралия.
И всё же такой дуализм себя не оправдал. Так, в 2015 году Sonata разошлась по всему миру тиражом 450 тысяч экземпляров, а семейство i40 нашло лишь 40 тысяч покупателей. Поэтому в Hyundai будут возвращаться к одной глобальной модели. Причём Россия – чуть ли не первая страна, где Sonata придёт на смену i40.
Что касается нынешней Sonata, то этот седан длиной 4,86 м сейчас выпускают в Корее, США и Китае, но машины для России наверняка будут собирать на "Автоторе".
Седан Hyundai i40 сейчас стоит от 1 млн 124 тысяч рублей, но за версию с 2,0-литровым двигателем и "автоматом" нужно отдать не менее 1 млн 224 тысяч рублей. Sonata окажется как минимум не дешевле, а вот универсал i40 останется без наследника.