ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После июльского повышения цен на проезд в пригородных электричках сервис поиска попутчиков BeepCar c помощью проекта Research.Mail.Ru выяснил, сколько людей пользуются райдшерингом (путешествуют на автомобиле с попутчиками) для регулярных поездок с работы и на работу. Также исследование показало, рассматривают ли такие сервисы в качестве альтернативы электричкам и готовы ли автовладельцы брать в салон пассажиров.

В опросе участвовали более 500 жителей Подмосковья и Новой Москвы, регулярно совершающих поездки в столицу и обратно на собственном авто либо общественным транспортом. Около половины (48%) респондентов для поездок в Москву используют личный автомобиль. На пригородных электричках ездит каждый четвёртый (23%), на маршрутных такси – каждый десятый (12%). Сервисами поиска попутчиков пользуются 13%. По данным BeepCar, самыми активными пользователями райдшеринга для регулярных поездок на работу в Москву являются жители Серпухова, Коломны, Орехова-Зуева, Подольска, Сергиева Посада, Чехова, Клина, Домодедова, Можайска и Наро-Фоминска.

Практически все пассажиры, которые часто ездят пригородными электричками, заметили, что с первого июля выросла стоимость проезда. Это увеличение большинство опрошенных называет значительным. 16% тех, кто пользуется электричками, высказались в пользу райдшеринга как возможной альтернативы. Чтобы сэкономить, респонденты готовы добираться до Москвы на автомобиле в качестве пассажиров. Среди автомобилистов доля тех, кто готов брать попутчиков, чтобы сэкономить на стоимости бензина, ещё выше. Этот вариант считают приемлемым для себя 38% автовладельцев.



«Результаты нашего небольшого исследования говорят о том, что у райдшеринга в России хорошие перспективы. Около миллиона жителей Подмосковья еженедельно ездят на работу в Москву на электричках. Система общественного транспорта не настолько гибкая, чтобы удовлетворить потребности людей в области цены и комфорта. Автомобильные поездки с попутчиками за счёт удобства и экономичности в ближайшем будущем могут стать той альтернативой, которая подойдёт большинству водителей и пассажиров», — комментирует Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, CEO сервиса BeepCar.