КАМАЗ продал более 3 тыс. грузовиков по программам финсервиса в прошлом году
17.01.2017, 16:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в 2016 году в рамках программ финансового сервиса профинансировал приобретение более 3 тыс. новых автомобилей «КАМАЗ».
Финансовый сервис, включающий в себя совместные программы с банками и лизинговыми компаниями, позволяет покупателям приобрести камазовскую технику на выгодных условиях. В 2016 году у КАМАЗа появились новые партнеры, имеющие широкую филиальную сеть и опыт в финансировании грузовой автотехники: «Россельхозбанк» и «ВТБ24», сообщает пресс-служба КАМАЗа. Также продолжилось плодотворное сотрудничество с Лизинговой компанией «КАМАЗ», «Сбербанк Лизинг», «Европлан» и «ВЭБ-лизинг».
В прошедшем году к участию в программах финансового сервиса подключились 76 дилерских центров, предлагавших потенциальным клиентам приобрести автотехнику «КАМАЗ» на специальных условиях, по которым автопроизводитель субсидирует часть ставки по кредиту или лизингу.
В 2017 году департамент финансов КАМАЗа продолжит развитие сотрудничества и совершенствование финансовых продуктов в рамках совместных партнерских программ.
Финансовый сервис, включающий в себя совместные программы с банками и лизинговыми компаниями, позволяет покупателям приобрести камазовскую технику на выгодных условиях. В 2016 году у КАМАЗа появились новые партнеры, имеющие широкую филиальную сеть и опыт в финансировании грузовой автотехники: «Россельхозбанк» и «ВТБ24», сообщает пресс-служба КАМАЗа. Также продолжилось плодотворное сотрудничество с Лизинговой компанией «КАМАЗ», «Сбербанк Лизинг», «Европлан» и «ВЭБ-лизинг».
В прошедшем году к участию в программах финансового сервиса подключились 76 дилерских центров, предлагавших потенциальным клиентам приобрести автотехнику «КАМАЗ» на специальных условиях, по которым автопроизводитель субсидирует часть ставки по кредиту или лизингу.
В 2017 году департамент финансов КАМАЗа продолжит развитие сотрудничества и совершенствование финансовых продуктов в рамках совместных партнерских программ.