ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors Rus в партнёрстве с компаниями «Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан»,«Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг» объявили о новом формате программы лизинга для корпоративных клиентов KIA Leasing. Обновлённая программа действует с сегодняшнего дня – 20 февраля 2017 года. Услуги лизинга для корпоративных клиентов доступны во всех 178 дилерских центрах KIA в 92 городах России, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Программа KIA Leasing в новом формате представляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оптимальные условия финансового лизинга автомобилей KIA, а также новые продукты и решения по закупкам автопарка. В настоящее время около 25-30% корпоративных продаж KIA Motors Rus приходится на программу KIA Leasing. C запуском обновлённой программы с новыми партнерами компания KIA Motors Rus планирует увеличить долю лизинга в корпоративных продажах KIA в России.

Программа KIA Leasing в новом формате подразумевает увеличенную скидку для корпоративных клиентов на приобретение автомобилей KIA в лизинг. Размер скидки составит от 6% до 10% в зависимости от модели. Также клиентам будут предложены сниженные как минимум на 1% в зависимости от модели и лизинговой компании ставки финансирования лизинга автомобилей.

Программа KIA Leasing нового формата дает возможность приобретения нового автомобиля KIA с нулевым удорожанием у всех партнёров программы. Помимо этого, корпоративные клиенты могут приобрести автомобили KIA в лизинг с авансовым платежом 0% у некоторых лизинговых компаний.

Все партнёры программы предоставляют возможность экспресс-лизинга.