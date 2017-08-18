ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам июля увеличились на 29,1% и составили 4033 единицы. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», несмотря на сезонный фактор, это лучший показатель роста с начала года, при этом положительная динамика сохраняется третий месяц подряд. Начало второго полугодия укрепило уверенность в устойчивом характере наметившегося восстановления рынка. На этом фоне казахстанские автопроизводители продолжают расширять линейки выпускаемых моделей, что обеспечит рынку дополнительный прирост по итогам года. За семь месяцев 2017 года жители республики приобрели 22891 легковых и легких коммерческих автомобилей – на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.