ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайская компания Dongfeng Motor завершила продажи компактного седана DFM S30 на российском рынке.

Автомобиль Dongfeng Fengshen S30 начали выпускать в Китае в 2009 году, а летом 2014 года модель дебютировала на российском рынке под именем DFM S30. В нашей стране предлагались машины, оснащённые 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л. с., в сочетании с механической или автоматической коробкой передач.

Спрос на DFM S30 оказался невысоким: за 2,5 года дилеры продали около 750 экземпляров модели. До конца прошлого года машины предлагались со скидками по цене от 509 тыс. рублей, это были автомобили 2015 года выпуска.

Сейчас в модельном ряду марки на российском рынке осталась только одна модель – хэтчбек DFM H30 Cross стоимостью от 649 тыс. рублей. Ещё в 2015 году китайцы обещали начать продажи нового кроссовера DFM AX7, затем дата выхода модели была перенесена на 2016 год, теперь же компания обещает, что модель появится у дилеров весной 2017 года.