ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля увеличились на 4,3% до 1 млн 678 тыс. единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за семь месяцев 2017 года китайский авторынок вырос на 2% до 12 млн 931 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в июле увеличили реализацию на 8,1% до 309,1 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 6,3% и составили рекордные 287581 единицу.

Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%.