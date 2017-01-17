Китайский авторынок в 2016 году установил новый рекорд
17.01.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2016 года увеличились на 14,9% до 24 млн 376 тыс. 900 единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, китайский авторынок установил очередной рекорд и восьмой год подряд становится крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых превышает 70%.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию на 12,2% до 3 млн 982 тыс. 200 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили рекордные 3 млн 870 тыс. 587 единиц – на 7,1% больше, чем годом ранее.
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию на 12,2% до 3 млн 982 тыс. 200 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили рекордные 3 млн 870 тыс. 587 единиц – на 7,1% больше, чем годом ранее.
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года.