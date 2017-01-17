Культурно-познавательный тур по Карелии и Архангельской области вошёл в число лучших путешествий
17.01.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британская газета The Telegraph включила 13-дневный культурно-познавательный тур по северо-западу России в число 50 лучших идей для путешествий в 2017 году.
В рамках турпоездки путешественникам предлагается посетить архитектурный ансамбль Кижский погост на острове в Онежском озере. Он входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и расположен на территории музея-заповедника «Кижи» в Республике Карелия – одного из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Программа рекомендованной турпоездки также включает посещение Архангельска и осмотр отреставрированных купеческих домов, а также музея деревянного зодчества Малые Корелы, расположенного в 25 километрах от города.
Тур по Карелии и Архангельску вошел в число лучших наряду с такими известными и популярными туристическими дестинациями, как города Сарагоса и Мадрид в Испании, Брюгге и Гент в Бельгии, Равенна и Урбино в Италии. В топ-50 также попали туры по Японии, Сицилии, Нидерландам, Скандинавии, Риму и Мальте, Лос-Анджелесу и другие маршруты.
«Уникальная природа и исторические достопримечательности северо-западных регионов России пользуются большой популярностью у зарубежных туристов, а Музей-заповедник «Кижи» стал брендом мирового значения. Развитие въездного туризма дает мощный синергетический эффект для экономики региона и способствует повышению качества жизни местного населения. В 2020 году мы будем отмечать 100-летие образования Республики Карелия. Праздничные мероприятия, связанные с юбилейной датой, придадут дополнительный импульс реализации туристического потенциала региона», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Популярность Карелии как места отдыха и путешествий растет как среди российских, так и среди иностранных туристов.
По оперативным данным, с 1 декабря 2016 года по 8 января 2017 года регион посетило 53 тыс. человек – на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего «высокого» зимнего сезона. Доля иностранных туристов составила 11%.
За весь 2016 год количество туристов, посетивших Карелию, составило 480 тыс. человек, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году.
В рамках турпоездки путешественникам предлагается посетить архитектурный ансамбль Кижский погост на острове в Онежском озере. Он входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и расположен на территории музея-заповедника «Кижи» в Республике Карелия – одного из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Программа рекомендованной турпоездки также включает посещение Архангельска и осмотр отреставрированных купеческих домов, а также музея деревянного зодчества Малые Корелы, расположенного в 25 километрах от города.
Тур по Карелии и Архангельску вошел в число лучших наряду с такими известными и популярными туристическими дестинациями, как города Сарагоса и Мадрид в Испании, Брюгге и Гент в Бельгии, Равенна и Урбино в Италии. В топ-50 также попали туры по Японии, Сицилии, Нидерландам, Скандинавии, Риму и Мальте, Лос-Анджелесу и другие маршруты.
«Уникальная природа и исторические достопримечательности северо-западных регионов России пользуются большой популярностью у зарубежных туристов, а Музей-заповедник «Кижи» стал брендом мирового значения. Развитие въездного туризма дает мощный синергетический эффект для экономики региона и способствует повышению качества жизни местного населения. В 2020 году мы будем отмечать 100-летие образования Республики Карелия. Праздничные мероприятия, связанные с юбилейной датой, придадут дополнительный импульс реализации туристического потенциала региона», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Популярность Карелии как места отдыха и путешествий растет как среди российских, так и среди иностранных туристов.
По оперативным данным, с 1 декабря 2016 года по 8 января 2017 года регион посетило 53 тыс. человек – на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего «высокого» зимнего сезона. Доля иностранных туристов составила 11%.
За весь 2016 год количество туристов, посетивших Карелию, составило 480 тыс. человек, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году.