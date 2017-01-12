Легковые автомобили в РФ подорожали на 15% в 2016 году
12.01.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила примерно 1,4 млн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.
Больше всего за прошедший год подорожали иномарки. Их средняя стоимость практически достигла 1,6 млн рублей, что соответствует росту в 16%. У отечественных автомобилей средневзвешенная цена в 2016 году составила порядка 600 тыс. рублей, что на 14% превосходит показатель годичной давности.
В нынешнем году такая тенденция сохранится, и рублёвые цены на автомобили продолжат свой рост, считают эксперты.
Больше всего за прошедший год подорожали иномарки. Их средняя стоимость практически достигла 1,6 млн рублей, что соответствует росту в 16%. У отечественных автомобилей средневзвешенная цена в 2016 году составила порядка 600 тыс. рублей, что на 14% превосходит показатель годичной давности.
В нынешнем году такая тенденция сохранится, и рублёвые цены на автомобили продолжат свой рост, считают эксперты.