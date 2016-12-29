ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Лента" (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии тридцать четвёртого гипермаркета в Санкт-Петербурге.

Новый магазин формата "суперкомпакт" открылся в Ленинградской области в ТРК Cubus по адресу г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 1В. Общая площадь гипермаркета составляет 5 040 кв. м, из которых 3 068 кв. м занимает торговое пространство. Магазин работает с 10.00 до 22.00, без выходных.

Ассортимент гипермаркета сформирован с учётом потребностей жителей Санкт-Петербурга и включает в себя около 12 000 наименований товаров. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей. Для удобства покупателей оборудована парковка на 460 мест, в торговом зале установлено 20 кассовых аппаратов. Гипермаркет находится в арендованном помещении.

Новый магазин стал сорок восьмым гипермаркетом, открытым "Лентой" в 2016 году. С открытием магазина в Санкт-Петербурге компания увеличила сеть до 187 гипермаркетов в 77 городах России и 45 супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

"Лента" - первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей страны (по размеру выручки за 2015 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. "Лента" управляет 187 гипермаркетами в 77 городах по всей России и 45 супермаркетами в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 1 126 232 кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 5 800 кв. м, средняя площадь супермаркета - 1 000 кв. м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 30 июня 20161 г. штат Компании составлял около 34 134 человек.

Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом "LNTA".