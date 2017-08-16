ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский автомобильный концерн Mazda отзывает около 80 тысяч машин на американском рынке. Причина: проблемы с подушками безопасности крупнейшего в мире производителя - компании Takata.

Подушки безопасности, установленные на моделях Mazda CX-7, Mazda CX-9 и Mazda 6 2007-2009 годов выпуска, а также 2012 года выпуска, могут взрываться и травмировать как водителя, так и пассажиров на переднем сидении. Это связано с неполадками в системе нагнетания воздуха.

Напомним, что отзывы автомобилей с установленными взрывоопасными подушками безопасности производства Takata начались ещё в 2008 году.