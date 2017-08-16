ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала запуска госпрограммы льготного автокредитования на Mitsubishi Outlander в июле 2017 года клиентами было подано более 277 заявок на кредит, 47 клиентов уже стали обладателями новых автомобилей.

Также 8 августа состоялся старт продаж автомобилей Mitsubishi Outlander по государственным программам «Семейный автомобиль», для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль», для клиентов, у которых в собственности не было ещё ни одного автомобиля. Первыми покупателями автомобилей по специальным программам стали жители г. Тулы и г. Чебоксар, сообщает пресс-служба «ММС Рус». С начала запуска программ было подано уже 28 заявок на кредит по программе «Семейный автомобиль» и 13 заявок на кредит по программе «Первый автомобиль».

«Следует отметить, что государственные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» суммируются с другими выгодными кредитными предложениями банка. На данный момент действует ставка 0% на 3 года на Mitsubishi Outlander. В дополнение к этому клиентам предоставляется возможность оформить кредит «Плати легко!», который помогает существенно сэкономить на ежемесячных платежах за счет переноса части выплат в конец срока кредита», – говорит председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.