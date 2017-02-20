На Международной турвыставке Sаjam Turizma в Белграде состоится презентация стенда России
20.02.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 февраля 2016 года в 14.00 в рамках 39 Международной туристической выставки «Sаjam Turizma» (Beogradski Sajam, Hall 4) в Белграде (Сербия) состоится презентация стенда России (зал 1, стенд № 1312), на котором российские регионы представят свои туристические возможности.
В экспозиции представлены турпродукты Калужской, Владимирской, Вологодской, Московской и Ярославской областей, а также из Республики Коми. Возглавит российскую делегацию директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.
Посетители российского стенда узнают о разных видах туризма в России: экологическом, этнографическом, арктическом, культурно-познавательном, паломническом, детском; а также о туристических маршрутах и событиях - «Серебряном ожерелье России», межрегиональном туристском маршруте «Россия — Родина космонавтики» и 50-летии маршрута «Золотое кольцо». Все желающие получат на презентации информационные материалы на сербском языке.
Здесь же на мультимедийном экране будут демонстрироваться безграничные туристические возможности России и разнообразие маршрутов.
В экспозиции представлены турпродукты Калужской, Владимирской, Вологодской, Московской и Ярославской областей, а также из Республики Коми. Возглавит российскую делегацию директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.
Посетители российского стенда узнают о разных видах туризма в России: экологическом, этнографическом, арктическом, культурно-познавательном, паломническом, детском; а также о туристических маршрутах и событиях - «Серебряном ожерелье России», межрегиональном туристском маршруте «Россия — Родина космонавтики» и 50-летии маршрута «Золотое кольцо». Все желающие получат на презентации информационные материалы на сербском языке.
Здесь же на мультимедийном экране будут демонстрироваться безграничные туристические возможности России и разнообразие маршрутов.