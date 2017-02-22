ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 118,4% в январе 2017 года выросли в России продажи автомобилей A-сегмента (компактные авто). Несмотря на высокую динамику роста, малолитражки занимают незначительную долю в объеме авторынка РФ.

За прошлый месяц россияне приобрели 308 автомобилей А-класса, отмечают аналитики. В объеме авторынка России такие машины заняли долю в 0,42%.

В январе первое место по продажам в А-сегменте российского авторынка занимает модель Ravon R2 — 159 реализованных машин. На втором месте находится KIA Picanto, которая разошлась на рынке в количестве 106 ед. (-1,85%). Третью строчку рейтинга среди малолитражек занял Smart Fortwo с результатом 29 проданных машин, что на 314% превысило показатель продаж прошлого года.