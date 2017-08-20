ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mazda в июле реализовали 2140 автомобилей – на 15,4% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 13191 машину, что на 19,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6% против 1,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.



Бестселлером Mazda остаётся кроссовер CX-5, продажи которого в июле выросли на 19,2% до 1662 машин, а с начала года – на 25,8% до 9689 единиц. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля российские дилеры Mazda начали продажи нового Mazda CX-5, производство которого налажено на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. На российском рынке автомобиль доступен с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD. Новинка доступна в трех комплектациях: базовая Drive, Active и Supreme. Цены стартуют от 1 млн 431 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Drive c механической коробкой передач.