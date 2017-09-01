ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2017 года российский рынок новых легковых автомобилей показывает рост на 13,3%. При этом подавляющее большинство регионов находится в «плюсе», а падение рынка испытывают лишь 9 субъектов РФ.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», наиболее критичная ситуация в этом плане наблюдается в Чечне – объём рынка здесь просел на 27%. В соседнем Дагестане показатель падения составил 15%. В таких регионах, как Магаданская область, Ингушетия, Камчатка, Ненецкий АО и Кабардино-Балкария, он тоже превосходит 10%. На Чукотке рынок снизился на 6%.