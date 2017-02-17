ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Mercedes-Benz может привезти в Россию новую топовую версию внедорожника G-Class. Автомобиль получил название Landaulet G650 и будет выпущен под брендом Maybach.



Как рассказал представитель немецкого бренда, на данный момент компания собирает запросы от дилеров относительно покупательского интереса. На основании этих данных и будет принято окончательное решение о начале российских продаж нового внедорожника. В случае, если машина появится на российском рынке, цена на нее составит 60 млн рублей.



Новинка получила 6,0–литровый бензиновый мотор V12 мощностью 630 л.с. Landaulet G650 оснащается системой полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов.



Длина внедорожника составляет 5345 мм в длину, а ширина – 2110 мм. Длина колесной базы – 3428 мм. Помимо жесткого стационарного верха над местами водителя и переднего пассажира, автомобиль получил складную крышу для задних пассажиров.



Переднюю и заднюю часть салона разделяет управляемая стеклянная перегородка. Пассажирские сиденья с функцией массажа были позаимствованы у S–Class Pullman. Также в салоне предусмотрены выдвижные столы и два 10–дюймовых дисплея.



Публичная премьера Landaulet G650 состоится на автосалоне в Женеве 7 марта. Продажи начнутся до конца нынешнего года. Первый внедорожник Maybach выпустят ограниченным тиражом в 99 экземпляров.



Landaulet G650 станет последней версией нынешнего поколения G–Class. При этом обновленный G–Class появится только в 2018 году.



На данный момент компания Mercedes-Benz уже приступила к тестам внедорожника G-Class нового поколения. Дизайн Gelandewagen не существенно изменится по сравнению с нынешним поколением, хотя внедорожник будет построен на новой платформе. Благодаря ей вес G-Class может снизиться на 400 кг. Также новинка получит аэродинамический обвес, который должен уменьшить коэффициент лобового сопротивления.